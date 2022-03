Unbekannter beschädigt Auto bei Netto in Dinkelscherben

Ein blauer Seat wird auf dem Parkplatz vor dem Discounter zerkratzt. Der Täter benutzt dabei einen rauen Gegenstand und führt Wischbewegungen durch.

Ein unbekannter Täter hat einen blauen Seat auf dem Netto Parkplatz in Dinkelscherben beschädigt. Am Fahrzeug wurde die rechte hintere Türe mit einem rauen Gegenstand in einer Art „Wischbewegung" zerkratzt.

2000 Euro Schaden an verkratztem Auto in Dinkelscherben

Passiert ist die Tat bereits am vergangenen Samstag zwischen 6 und 14.30 Uhr, teilt die Polizei jetzt mit. Wie genau der Schaden entstanden ist, kann derzeit nicht geklärt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. (thia)