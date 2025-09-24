Icon Menü
Dinkelscherben

Unbekannter fährt Auto in Dinkelscherben an und flüchtet

Auf dem Parkplatz der Grund- und Mittelschule in Dinkelscherben ist ein grauer Audi angefahren worden. Die Polizei ermittelt.
    Auf dem Parkplatz der Grund- und Mittelschule ist ein grauer Audi Avant A5 angefahren worden. Foto: Daniel Karmann/dpa

    Auf dem Parkplatz der Grund- und Mittelschule ist ein grauer Audi Avant A5 angefahren worden. Das berichtet die Zusmarshauser Polizei. Dem Bericht zufolge ist der Verursacher nach dem Unfall davongefahren. Er hinterließ das an der rechten hinteren Türe beschädigte Fahrzeug mit einem Sachschaden von rund 1000 Euro. Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht. (kinp)

