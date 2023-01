Unbekannter fährt Auto in Dinkelscherben an und flüchtet

Ein roter Toyota ist in der Dinkelscherber Marktstraße von einem Unbekannten angefahren worden. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon.

Zu einem Fall von Unfallflucht kam es am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr in Dinkelscherben, berichtet die Polizei. Demnach wurde in dieser Zeit ein roter Toyota in der Marktstraße 13 (vor dem Schuhgeschäft Kraus) angefahren. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon, berichten die Beamten, die nun wegen Unfallflucht ermitteln. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. (kinp)