Unbekannter fährt geparkten BMW in Dinkelscherben an

Ein Mann parkt seinen grauen BMW ordnungsgemäß in der Bahnhofstraße in Dinkelscherben. Zeitgleich rangiert dort der Fahrer eines weißen Kastenwagens.

Ein grauer 3er-BMW ist in Dinkelscherben von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Der Halter hatte zum fraglichen Zeitpunkt einen verdächtigen Kastenwagen bemerkt.

Passiert ist der Unfall bereits am Freitag, allerdings wurde erst am Montag Anzeige erstattet. Demnach war der BMW um 12 Uhr in der Bahnhofstraße in Dinkelscherben ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt worden. Zu diesem Zeitpunkt beobachtete der Fahrzeughalter laut Polizei einen weißen Kastenwagen mit einem Tandemanhänger beim rückwärtsrangieren. Ein Kennzeichen hatte der Halter nicht abgelesen, er vermutet aber, dass der Fahrer des Kastenwagens als Unfallverursacher infrage kommt. Am BMW wurde ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia).