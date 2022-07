Unbekannter klaut Fahrrad am Dinkelscherber Bahnhof

Ein neuwertiges Fahrrad ist am Bahnhof in Dinkelscherben gestohlen worden. Die Polizei ermittelt.

Am Dinkelscherber Bahnhof ist laut Polizei ein neuwertiges Fahrrad gestohlen worden. Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstag zwischen 7.45 Uhr und 17 Uhr. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Cube, Typ Acid 29 in Grau/Grün. Der Wert des Rades belaufe sich auf rund 600 Euro, so die Polizei. (kinp)