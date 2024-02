Unbekannter klaut Geldbeutel aus Auto in Dinkelscherben

Aus einem unversperrten Auto in Dinkelscherben ist ein Geldbeutel gestohlen worden. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei berichtet, ist aus einem unversperrten Auto in Dinkelscherben ein Geldbeutel gestohlen worden. Das Auto stand am Samstagabend in einer Hofeinfahrt in der Spielangerstraße. Der Eigentümer des Fahrzeugs konnte in seinem Hof noch eine tatverdächtige männliche Person sehen. Ob es sich dabei tatsächlich um den Dieb handelt, soll nun ermittelt werden. Der genaue Diebstahlschaden ist nicht bekannt, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)