Unbekannter klaut Wertgegenstände aus Autos in Dinkelscherben

Aus zwei Autos in Dinkelscherben sind in der Nacht auf Mittwoch Wertgegenstände gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach waren die Autos in der Friedrichstraße geparkt. Die entwendeten Gegenstände sind insgesamt etwa hundert Euro wert, berichten die Beamten. Die beiden Fahrzeuge, die mit Keyless Go, bzw. Funkfernbedienung verschlossen wurden, waren vom Täter jeweils ohne jegliche Beschädigung geöffnet worden. (kinp)