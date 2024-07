Der Stern eines Mercedes in Dinkelscherben ist von einem Unbekannten abgerissen worden. Wie die Polizei berichtet, stand der Wagen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagnacht am Bahnhof in Dinkelscherben. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 150 Euro. Sie ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und suchen nach Zeugen. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mercedes-Benz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis