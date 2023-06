Unbekannter wirft 22 Autoreifen in Bach bei Dinkelscherben

In einem Bach bei Dinkelscherben entdeckt die Polizei 22 illegal entsorgte Autoreifen. Nun suchen die Beamten nach Hinweisen.

22 Autoreifen sind in einem Bach bei Dinkelscherben illegal entsorgt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach entdeckten die Beamten die Autoreifen am Freitag in der Nähe der Herrenrothstraße in dem dort verlaufenden Bach. Nun suchen die Polizisten nach Hinweisen auf denjenigen, der die Autoreifen dort illegal entsorgt hat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08291/18900 zu melden. (kinp)