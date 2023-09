Unbekannter zerkratzt immer wieder Auto in Dinkelscherben

Schon zum dritten Mal wird ein Ford Focus in Dinkelscherben durch einen Unbekannten beschädigt. Die Polizei rätselt, wer dahintersteckt.

Schon drei Mal ist das Auto eines 63-Jährigen von einem Unbekannten beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach stand der Wagen am Dienstag in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr in der Bahnhofstraße in Dinkelscherben. Als der Besitzer zu seinem Ford Focus zurückkehrte, musste er feststellen, dass jemand die Beifahrertüre seines Autos zerkratzt hatte. Und das laut Polizei schon zum dritten Mal. Diesmal beläuft sich der Sachschaden auf rund 1000 Euro. Wer dahintersteckt, ist unklar. (kinp)