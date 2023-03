Dinkelscherben

vor 16 Min.

Unbekannter zerkratzt silbernen Ford Focus Dinkelscherben

Artikel anhören Shape

Der 63-jährige Halter parkt am Sonntag seinen Wagen vor dem Haus in der Bahnhofstraße in Dinkelscherben. Am Montag ist die Heckklappe zerkratzt.

Einen silbernen Ford Focus hat ein Unbekannter Täter in Dinkelscherben zerkratzt. Der Wagen des 63-Jährigen stand von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, vor seinem Haus in der Bahnhofstraße 16. Nach Auskunft der Polizei zerkratzte der Unbekannte die Heckklappe des Fahrzeuges mit einem spitzen Gegenstand. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. (thia)

Themen folgen