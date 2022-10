Unbeleuchtetes Auto verursacht Unfall: Polizei sucht Zeugen

Ohne Licht im Dunkeln unterwegs war ein unbekannter Fahrer in Dinkelscherben. Das kam einem anderen Autofahrer teuer zu stehen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Verkehrsunfallflucht in Dinkelscherben: Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr bog ein 26-Jähriger mit seinem Auto in Dinkelscherben von der Bahnhofstraße in die Ustersbacher Straße ein. Dort kam ihm nach Angaben der Polizei im Gegenverkehr ein Auto ohne Licht entgegen, welches aufgrund der dortigen Baustelle auf seine Spur kam. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der 26-Jährige nach rechts aus und fuhr mit dem rechten vorderen Reifen seines Autos gegen den Bordstein. Dabei wurde die Felge und eventuell auch die Achse beschädigt, der Schaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt. Der andere Wagen fuhr, ohne anzuhalten, weiter.

Mögliche Zeugen des Vorfalls beziehungsweise der Fahrer des unbeleuchteten Autos werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter 08291/1890-0 zu melden, um den Sachverhalt zu klären. (lig)