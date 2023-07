Unfall beim Überholen zwischen Dinkelscherben und Burtenbach

Als ein Autofahrer auf der Strecke zwischen Dinkelscherben und Burtenbach zum Überholen ausschert, kommt ihm ein Fahrzeug entgegen - und es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall beim Überholen ist es am Dienstag gegen 7.30 Uhr zwischen Dinkelscherben und Zusmarshausen gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach wollte ein 35-Jähriger mit seinem Auto einen Laster überholen. Als er mit seinem Auto ausscherte, bemerkte er aber, dass ihm ein anderes Fahrzeug entgegenkommt. Der Autofahrer scherte also wieder hinter dem Laster ein. Dort befand sich mittlerweile aber schon ein Motorradfahrer. Das Auto und das Motorrad berührten sich, der Motorradfahrer stürzte aber nicht. Dennoch zog er sich beim Touchieren Verletzungen an der linken Hand zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. (kinp)