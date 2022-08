Unfall in Dinkelscherben mit drei Verletzten und 20.000 Euro Schaden

Eine 70-jährige Mercedes-Fahrerin achtet in Dinkelscherben nicht auf die Vorfahrt und stößt frontal mit einem entgegenkommenden Volvo zusammen.

Drei verletzte Personen und einen Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro hat es bei einem Unfall am Mittwoch in Dinkelscherben gegeben. Eine 70-jährige Mercedes-Fahrerin hatte in der Bahnhofstraße nicht auf die Vorfahrt geachtet.

Die Seniorin fuhr laut Polizei um 13.50 Uhr in Richtung Oberschöneberg. Beim Linksabbiegen an der Einmündung zum Bahnhofsplatz übersah sie einen ortseinwärts entgegenkommenden 66-jährigen Volvo-Fahrer und stieß frontal mit ihm zusammen. Er und seine 61-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus Krumbach eingeliefert. In dem Mercedes wurde der 74-jährige Beifahrer ebenfalls verletzt und in die Uniklinik Augsburg gebracht. Die Verursacherin und eine weitere 49-jährige Insassin blieben unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. 13 Kräfte der Feuerwehr Dinkelscherben unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme und sicherten den Verkehr. (thia)