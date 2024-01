Dinkelscherben

Unfall mit hohem Sachschaden zwischen Häder und Dinkelscherben

Auf der Kreisstraße zwischen Häder und Dinkelscherben kam es am Mittwoch zu einem Unfall.

Eine Autofahrerin will nach links abbiegen, übersieht aber ein entgegenkommendes Auto. So kommt es am Mittwoch zwischen Häder und Dinkelscherben zu einem Unfall.

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es am Mittwoch auf der Kreisstraße zwischen Häder und Dinkelscherben gekommen. Wie die Polizei berichtet, wolte eine 71-Jährige mit ihrem Auto nach links in Richtung Au abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei allerdings den Wagen einer 39-Jährigen, der ihr entgegenkam. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand, allerdings ist erheblicher Sachschaden zu verzeichnen. Den schätzt die Polizei auf insgesamt rund 11.000 Euro. (kinp)

