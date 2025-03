Unfall mit Schulbus: Kind wird leicht verletzt

Bei einem Schulbusunfall ist in Dinkelscherben am Donnerstagmittag ein Kind verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, musste der Fahrer eines mit 28 Kindern besetzten Busses in der Augsburger Straße wegen eines geparkten Autos verkehrsbedingt anhalten. Ein folgender Traktorfahrer mit angebautem Frontlader bemerkte die Bremsung zu spät und fuhr auf den Bus auf. Der angehobene Frontlader beschädigte die Heckscheibe und das Dach des Busses. Durch Glassplitter wurde ein Schulkind im Bus leicht verletzt. Der Sachschaden am Bus dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen. Die Feuerwehr Dinkelscherben war mit 18 Kräften vor Ort, sicherte die Unfallstelle und leitete den Verkehr um. Vor Ort waren auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt. (kar)

