Unfall wegen blendender Sonne

Ein Autofahrer wird in Dinkelscherben von der Sonne geblendet und baut einen Unfall. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro.

Vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne baute ein 44-Jähriger am Dienstag gegen 9.30 Uhr einen Unfall in der Schäfflerstraße in Dinkelscherben. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann geblendet und übersah deshalb ein vor ihm geparktes Auto. Der Autofahrer krachte mit seinem Wagen gegen das geparkte Fahrzeug. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro. Verletzt wurde niemand. (kinp)