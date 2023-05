Unfallflucht vor dem Kindergarten in Dinkelscherben

Beim Parken passieren zwei Unfälle in Dinkelscherben. Der eine Fall ist klar, beim zweiten ist der Verursacher flüchtig und wird noch gesucht.

Zwei Unfälle beim Parken hat es in Dinkelscherben gegeben. In einem Fall ist der Verursacher allerdings noch flüchtig. Ein klarer Fall war hingegen der Unfall am Freitag auf einem Supermarktparkplatz in der Augsburger Straße. Ein 55-Jähriger parkte mit seinem Kleintransporter gegen 7.50 Uhr rückwärts aus und übersah laut Polizei den Wagen eines 77-Jährigen, der gerade hinter ihm vorbeifuhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Doppelt so hoch ist der Schaden hingegen bei der Unfallflucht tags zuvor Kindergarten in der Köhlerstraße. Eine 40-Jährige hatte dort zwischen 7.45 Uhr 15 Uhr ihren roten Opel Astra geparkt. Irgendwann in diesem Zeitraum wurde ihr Wagen angefahren und beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (thia)