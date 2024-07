Unsichtbare Helden des Alltags

Das Landkreisfest fand zum letzten Mal im Juli 2019 in Dinkelscherben statt. In den Folgejahren hatte man unter anderem wegen der Corona-Pandemie und dem Ukrainekrieg auf seine Durchführung verzichtet. „Umso mehr freue ich mich, diese schöne Tradition in diesem Jahr wieder aufleben lassen zu können“, betonte Landrat Martin Sailer bei seiner Ansprache im Kloster Thierhaupten. Die Feierlichkeiten standen ganz im Zeichen des Ehrenamtes. „Sie, liebe Ehrenamtliche, sind die unsichtbaren Helden unseres Alltags, die mit ihrem Engagement Brücken bauen, Hoffnung schenken und das Leben vieler Menschen bereichern“, so Sailer. In einer Zeit, in der oft der individuelle Erfolg und das persönliche Vorankommen im Vordergrund stehen würden, sei es besonders bemerkenswert, dass sich Ehrenamtliche in den unterschiedlichsten Bereichen für das Gemeinwohl einsetzten.

„Jeder und jede einzelne von Ihnen trägt auf seine Weise dazu bei, unsere Gesellschaft menschlicher und lebenswerter zu machen. Ihr Einsatz ist unbezahlbar“, schloss der Landrat, bevor er zu den Ehrungen des Abends überging. Zunächst übergab er einen Blumenstrauß an Astrid Zimmermann, die sich als Integrationslotsin seit zehn Jahren unermüdlich dafür einsetzt, verbindliche und tragfähige Strukturen für ehrenamtliche Flüchtlingshelferinnen und -helfer im Landkreis Augsburg zu schaffen. Für ihren außerordentlichen Einsatz im Kampf gegen Blutkrebs erhielt Brigitte Lehenberger aus Münster im Nachbarlandkreis Donau-Ries die Erinnerungsmedaille des Landkreises Augsburg. Sie engagiert sich seit 22 Jahren in hohem Maß für die DKMS und hat inzwischen über 400 Registrierungsaktionen – unter anderem am Beruflichen Schulzentrum in Neusäß, am Gymnasium Königsbrunn und am Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf – durchgeführt. Als Dritter wurde Alexander Leupolz aus Königbrunn geehrt. Landrat Sailer überreichte ihm für rund 20 Jahre ehrenamtlichen Einsatz für das Rote Kreuz bei Nothilfeeinsätzen in Kriegs- und Katastrophengebieten im In- und Ausland den Goldenen Ehrenring des Landkreises. (AZ)