Greg is back singt für die Montessori-Schule Dinkelscherben

Greg is back gastieren am Samstag, 25. November, in Ustersbach. Der A-Capella-Chor gibt im Forum Ustersbach ein Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins der Montessori-Schule in Dinkelscherben. Der Chor hat gerade erst den Bayerischen Chorwettbewerb in der Kategorie Pop gewonnen. Kein Wunder also, dass die Konzerte des überregional bekannten Chors nicht selten ausverkauft sind. Jetzt wollen die Sänger mit ihrem Auftritt Schüler in Dinkelscherben unterstützen.

Deshalb treten sie am 25. November um 19.30 Uhr im Forum in Ustersbach auf. Das Geld, das dabei eingespielt wird, kann die Montessori-Schule gut gebrauchen. Claudia Ziegler, Englischlehrerin und Vorsitzende des Fördervereins "Fördert uns!", erklärt: "Mit dem Förderverein machen wir für die Schüler Dinge möglich, die sonst einfach nicht stattfinden könnten". Dabei geht es unter anderem um einen Schulsozialplatz für ein Kind und die jährliche England-Fahrt für Schüler am Montessori-Campus. Tickets für das Konzert gibt es unter www.greg-is-back.de für 21,69 Euro (ermäßigt 17,55 Euro). (AZ)

