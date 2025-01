Viele Lacher beim Theaterabend in Ettelried

Die Containerfreunde Ettelried und der Schützenverein haben wieder ihren Theaterabend veranstaltet. Neben den alljährlichen Auftritten wurde wegen der großen Nachfrage ein Zusatztermin veranstaltet. Im vollen Schützenheim sahen die knapp 150 Zuschauer ein gelungenes, kurzweiliges und vor allem lustiges Theaterstück.

Der Abend begann mit zwei kurzen, unterhaltsamen Sketch-Einlagen. Die Darsteller Martina Scherer, Tobias Egezinger, Samuel Seibold und Lukas Seibold sorgten für eine aufgelockerte Stimmung. Danach ging der mit Spannung erwartete Hauptakt über die Bühne. In dem flott inszenierten Stück trafen zwei deutsche Pärchen (Laura Kollmann, Sophia Seibold, Christoph Weimer und Elias Seibold) in Italien in einem Restaurant auf einen Kellner, einen sparsamen Koch (Benedikt Krämer) sowie einen aufdringlichen Rosenverkäufer (Julian Kollmann). Gespickt mit vielen Pointen und Situationskomik gab es beim Publikum immer wieder Lacher und Szenenapplaus. Nach knapp 45 Minuten honorierten die Zuschauer die Darbietung mit lang anhaltendem Applaus. „Es war ein toller Abend, jetzt genießen wir die Aftershowparty“, freute sich Darstellerin Laura Kollmann nach der Vorstellung. (AZ)