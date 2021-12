Dinkelscherben

vor 32 Min.

Von der Leidenschaft zum Beruf: Diese junge Frau schraubt an Autos in einer Werkstatt in Dinkelscherben

Plus Magdalena Kurth macht eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin in Dinkelscherben. Was die 17-Jährige antreibt und wie es sich anfühlt, nur mit Männern zu arbeiten.

Von Katja Röderer

Magdalena weiß genau, was sie will. Zugegeben, es ist nicht das, wovon viele andere Mädchen in ihrem Alter träumen. Denn die 17-Jährige will KFZ-Mechatronikerin werden. Im September hat sie ihre Ausbildung im Autohaus Höss in Dinkelscherben angefangen. Wie sich die junge Frau in einer Werkstatt voller Männer durchsetzt und was die von ihrer Kollegin halten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen