Vorschau Tag des Denkmals: Burg Zusameck und Rathausstadel in Dinkelscherben

Am 8. September findet der Tag des offenen Denkmals statt. Auch zwei Denkmäler in Dinkelscherben können besucht werden. Dort befinden sich auch einer aus Schwemmschottern bestehenden Hochfläche die Ruinen einer hoch- bis nachmittelalterlichen Burg. In 1812 wurde die Burganlage der Burg Zusameck mit Ausnahme der Burgkapelle abgerissen. Am Tag des offenen Denkmals kann um 14 Uhr an einer Führung durch die Kreisheimatpflegerin für Archäologie teilgenommen werden.

Auch der renovierte Rathausstadel öffnet am Tag des offenen Denkmals seine Türen. Geöffnet ist er dann von 13 Uhr bis 16:30 Uhr. Führungen soll es um 14 Uhr und um 15:30 Uhr geben. Bereits 1747 wurde der Stadel erbaut. Damals noch ein Amtsstadel diente er zunächst zur Lagerung der Naturaleinkünfte. Später wurden Holz und Futter dort gelabert. Auch fungierte der Stadel als eine Art Orangerie, in der möglicherweise auch Bäume mit Zitrusfrüchten standen. Der Rathausstadel musste aufgrund von Baufälligkeit renoviert werden und dient der Gemeinde seit Juli 2024 als vielseitiger Veranstaltungsort.