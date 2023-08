Das bedeutet das Wacken-Festival den Metalheads aus der Region

Von Ludwig Wenisch - 06:00 Uhr Artikel anhören Shape

Zehntausende Heavy-Metal-Freunde aus aller Welt reisen wieder auf das Wacken-Festival in Schleswig-Holstein. Was ihnen der „Holy Ground“ des Heavy Metal bedeutet.

80.000 Metalfans aus aller Welt pilgern jährlich nach Schleswig-Holstein, um auf sonst ruhigen Äckern und Weiden ihre Lieblingsmusik zu feiern. Auch heuer sind wieder einige Fans aus dem Augsburger Land dabei. Zu ihnen gehört Wolfgang Pentz. Er sagt: „Wenn man sich die Musik und die Leute anschaut, ist das eine große Familie.“ Doch in diesem Jahr stehen die Fans vor einer zusätzlichen Herausforderung. Während es in Schwaben regnet, schüttet es in Schleswig-Holstein. Inzwischen werden keine Fans mehr auf das Festivalgelände gelassen.

Jedes Jahr feiern Fans aus Dinkelscherben beim Heavy-Metal-Festival in Wacken. In diesem Jahr wären sie wegen des schlechten Wetters beinahe nicht mehr dorthin gekommen. Foto: Ludwig Wenisch

Überall ist Schlamm, die Wiesen gleichen schon vor dem Festivalstart einem Schlammfeld. Doch eigentlich ist das in Wacken nichts Neues. 2012 gab es schon einmal so starke Regenfälle, dass das Festival regelrecht zur Schlammschlacht wurde. Beim Wacken 2019 wurde das Festival wegen Unwetterwarnungen sogar unterbrochen und teilweise evakuiert. „Irgendwie gehört der Schlamm dazu“, sagt ein Fan vor Ort. Entweder der oder extreme Hitze. Als die Fans aus der Region im vergangenen Jahr in Wacken waren, hatten sie es mit einer Hitzewelle zu tun. Statt Schlammwüste war das Gelände eine Staubwüste. Trotz der matschigen Umstände soll das Bühnenprogramm wohl am Mittwoch losgehen.

