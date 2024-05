Dinkelscherben

Waldkindergarten in Dinkelscherben startet mit Verspätung

Einen Waldkindergarten will der Verein eigenaktiv in Dinkelscherben eröffnen.

Plus Es fehlen noch eine Genehmigung und Personal. Der Verein eigenaktiv will in Dinkelscherben einen weiteren Waldkindergarten eröffnen. Doch aller Anfang ist schwer.

Von Marie Fichtel

Ein Kindergarten, in dem die Natur eine zusätzliche Erzieherin ist: Das sei das Konzept des Waldkindergartens Dinkelscherben, erklärt Tobias Schießer. Der Waldkindergarten sollte eigentlich Anfang Mai eröffnet werden. Doch kurz vor dem Start seien weitere Probleme aufgetreten, erzählt der Vorsitzende des Vereins eigenaktiv. Er betreut neben dem Waldkindergarten in Dinkelscherben schon weitere Gruppen in Augsburg.

Vor Kurzem habe Schießer erfahren, dass eine weitere Genehmigung für den Betrieb des Kindergartens nötig sei, die bisher noch nicht bekannt war. Das Bauordnungsamt fordere einen separaten Antrag auf die Nutzungsänderung des Stockschützenheims. „Die Nutzung haben wir aber schon seit einem Jahr vertraglich gesichert“, so Schießer. Er will jetzt mit der Gemeinde und dem TSV Dinkelscherben zusammenarbeiten, um möglichst schnell eine Lösung zu finden. Wann der Waldkindergarten dann mit der Betreuung der Kinder beginnen kann, wisse er noch nicht. Da es sich nur um Formalien handelt, habe das zuständige Amt ab Juni eine vorläufige Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt, erklärt Schießer.

