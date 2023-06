Dinkelscherben

06:00 Uhr

Wann kommen die geplanten Windräder bei Dinkelscherben?

Plus Juwi plant mit vier Windkraftanlagen bei Ettelried. Der Investor wartet auf die Politik - sollte sie es zulassen, könnte man sich weitere Windräder vorstellen.

Von Philipp Kinne

Windkraft ist im Aufwind. Seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine und der damit einhergehenden Energieknappheit im vergangenen Jahr beschäftigen sich immer mehr Kommunen mit der Frage: Wo ist Platz für Windräder? In Dinkelscherben war man da schon früher dran. Dort lautet die Antwort: In der Nähe des kleinen Ortsteils Ettelried. Wie steht es um das Projekt?

Weiterhin wird mit vier Windrädern bei Dinkelscherben geplant

Vor etwa drei Jahren präsentierte Juwi erstmals Pläne für den Windpark bei Ettelried. Zu Beginn des Projekts war die Rede von zehn 250 Meter hohen Anlagen im Wald und auf der Wiese. Seit einiger Zeit plant der Investor einige Nummern kleiner, was auch am Protest der Anwohner liegen dürfte. Ohne Rückenwind aus der Bevölkerung ist es aktuell nämlich nicht einfach, Windräder in Bayern zu bauen. Grund ist die sogenannte 10-H-Regel, die bedeutet: Die Regel fordert einen sehr großen Mindestabstand von Windkraftanlagen zu Siedlungen, nämlich das Zehnfache der Höhe des Windrads – in der Regel mehr als zwei Kilometer. Dieser Abstand lässt sich allerdings fast nirgends einhalten. Bei Dinkelscherben aber schon, zumindest zum Teil. Vier der ursprünglich zehn geplanten Anlagen halten den Abstand zum Ort ein, deshalb werden sie vom Investor weiterhin verfolgt.

