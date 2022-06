Warum ist der Kiosk im Dinkelscherber Freibad geschlossen?

Plus Die bisherige Pächterin des Kiosks im Dinkelscherber Freibad hört auf. Die Gemeinde zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung. Die Wirtin hätte sich mehr Unterstützung gewünscht.

Freibad ohne Pommes und Eis - eigentlich unvorstellbar. Freibadfreunde in Dinkelscherben hoffen, dass sich das schnell ändert. Doch aktuell ist der Kiosk im Bad auf dem Kaiserberg geschlossen. Die bisherige Pächterin Diana Springer möchte ihn nicht mehr betreiben. Die Gemeinde zeigte sich überrascht über die Entscheidung. Sie sei enttäuscht, "weil man dem Pächter mit Pachtgebühren und Equipment sehr entgegengekommen war", teilt Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb mit. Die bisherige Pächterin sieht das anders.