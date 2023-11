Was beim Weihnachtsmarkt in Dinkelscherben geboten ist

Dinkelscherben startet mit seinem Weihnachtsmarkt in den Advent. Neben allerlei Buden gibt es diesmal auch ein buntes Rahmenprogramm.

Weihnachtliches Bummeln und gemütliches Zusammensein rund um den Weihnachtsbaum - vom Freitag, 24. November, bis Sonntag, findet im Spitalhof der Dinkelscherbener Weihnachtsmarkt statt (Spitalgasse 2). Am verkaufsoffenen Sonntag haben auch einige Dinkelscherbener Einzelhändler ihre Geschäfte geöffnet.

Neben den traditionellen Weihnachtsmarktspeisen wie Bratwurst, Glühwein und Punsch gibt es wieder afrikanischen Erdnusseintopf und Fischsemmeln der „Nordlichter“ mit Grog und alkoholfreien Getränken. Zur Nachspeise werden Crepes und Schokofrüchte angeboten. Am Sonntag serviert das Bündnis Hospital auch Kaffee und Kuchen im Spitalsaal.

Passende Geschenk- und Dekoideen sowie weitere nützliche Kleinigkeiten finden die Besucher in den Warenständen. Selbstgemachte Krippen, live-gedrechstelte Arbeiten, hand- und regional hergestellte Trachtenjacken, Decken, Handtücher sowie Schmuck, Kerzen und weitere Basteleien sind im Sortiment.

Einer der Höhepunkte ist ein Quiz mit Fragen zur Gemeinde

Ein Highlight wird dieses Jahr sicherlich das Bühnenprogramm sein, zusammengestellt vom Team des Jugendtreffs. In einer Neuauflage wird das Quiz „Wer wird Glühweinionär“ gespielt. Dabei dürfen die Kandidaten ihr Wissen rund um Dinkelscherben unter Beweis stellen und auch im Publikum darf natürlich mitgeraten werden. Zwischendrin gibt es musikalische Unterhaltung von diversen Musikern aus der Region, von Modern bis traditionell. Am Samstag sucht „Dinkel“ dann den Superverein und auch am Sonntag treten verschiedene Lokalprominente bei „Schlag den Gaar“ gegen Bürgermeister Edgar Kalb bei lustigen und herausfordernden Spielen an. Für Kinder gibt es ein eigenes Kinderzelt mit Programm. Dazu Popcorn und Schokomilch vom Verein Brauchtum und Tradition. (mick)

Das ist das Programm des Weihnachtsmarkts in Dinkelscherben 2023

Freitag

17:30 – 18:00 Uhr: Wer wird Glühweinionär

18:00 – 19:00 Uhr: Projektchor

19:00 – 20:00 Uhr: Andreas Kalb mit Gitarre

mit Gitarre 20:00 – 21:00 Uhr: Quinta-feira perigosa

Samstag

17:30 – 18:00 Uhr: Wer wird Glühweinionär

18:00 – 19:00 Uhr: tba

19:00 – 20:00 Uhr: Bläsergruppe der Musikvereinigung Dinkelscherben

20:00 – 21:00 Uhr: Dinkel sucht das Superduo

Sonntag

16:00 – 17:00 Uhr: Bläserensemble der Blue Notes Big Band

17:00 – 17:30 Uhr: Klarinettentrio

17:30 – 18:00 Uhr: Elisabeth Fürst mit Hackbrett

mit Hackbrett 18:00 – 19:00 Uhr: Musikantenstammtisch

19:00 – 20:00 Uhr: Bläsergruppe der Musikvereinigung Dinkelscherben

20:00 – 21:00 Uhr: Schlag den GAAR

Öffnungszeiten:

Freitag, 24.11: 17:00 bis 21:00 Uhr

Samstag, 25.11: 17:00 bis 21:00 Uhr

Sonntag, 26.11.: 14:30 bis 21:00 Uhr

