Was kostet das Dinkelscherber Freibad?

Plus Bei der Bürgerversammlung wollte ein Dinkelscherber wissen, wie hoch die Kosten für das Bad sind. Nun hat die Gemeinde die Zahlen dazu veröffentlicht.

Wie viel Geld gibt die Gemeinde für das Freibad aus? Das wollte ein Dinkelscherber bei der Bürgerversammlung wissen. Ihn ärgerte, dass die Kommune mit den Kosten für das Bad - aus seiner Sicht - nicht transparent umgeht. Nun hat die Gemeinde die Zahlen offengelegt.