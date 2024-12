Weihnachtslieder aus Nah und Fern

Zu einer besinnlichen Einstimmung auf das Weihnachtsfest lud auch in diesem Jahr die Chorgemeinschaft Dinkelscherben mit ihrer musikalischen Leiterin Michaela Graba am letzten Adventssonntag in die St. Simpert Kirche ein. Auf dem Programm standen nicht nur traditionelle Weihnachtslieder und bekannte Spirituals, sondern auch Lieder aus fernen Kulturkreisen. Dazwischen gab es besinnliche Worte von Maria Mittermeier. Bereichert wurde die Veranstaltung durch das Klavierspiel von Bernhard Weiss und die wunderbar zarten Harfen-und Flötentöne der Geschwister Lenzgeiger. Zum feierlichen Abschluss gab der Chor noch das anspruchsvolle „Verleih uns Frieden“ von Felix Mendelssohn Bartholdy mit einem Text von Martin Luther zu Gehör und wurde dafür mit lang anhaltendem Applaus belohnt.

