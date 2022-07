Weihnachtsmarkt: Warum nicht mal im Sommer?

Den Dinkelscherbern reichte es: In den vergangenen Wintern musste der Weihnachtsmarkt pandemiebedingt zweimal ausfallen. Deshalb gab es nun eine Lösung, die auch geklappt hat.

In Dinkelscherben feierte man am ersten Juli-Wochenende den ersten Sommer-Weihnachtsmarkt. Wie sehr diese anfängliche Schnapsidee beim Publikum ankam, davon waren alle Beteiligten selbst überrascht. Am Samstag, so schätzte Organisator Paul Schreiber, war die Zahl der Besucher und Besucherinnen "bestimmt im vierstelligen Bereich". Hintergrund der ungewöhnlichen Feier war, dass der Weihnachtsmarkt in der Marktgemeinde nun zwei Jahre in Folge wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. Die Idee könnte Schule machen.

Schnee gab es zwar keinen beim Sommer-Weihnachtsmarkt in Dinkelscherben, dafür aber eine Krippe mit lebenden Tieren. Foto: Andreas Lode

Denn die Berichterstattung war deutschlandweit und so zog der Weihnachtsmarkt gar Gäste aus Nürnberg an, deren Christkindlesmarkt ebenfalls zwei Jahre ausfallen musste. Weitere Ausflügler auf Motorrad, Fahrrad und mit Neun-Euro-Ticket strömten auch am Sonntag, bereits ab 15 Uhr, auf das Gelände. Der größte Blickfang neben den bunt geschmückten Warenständen und Christbäumen war sicherlich der Nikolaus, der jeden Tag bei einer Temperatur von knapp 30 Grad seine Runden zog.

Neben Glühwein gab es auch Sangria

Allein am Samstag gingen im Spitalhof je 60 Liter Glühwein und Punsch und ganze 100 Liter Sangria über die Theke. Ein Großteil der Einnahmen aus Speis und Trank geht übrigens an den Förderverein Bündnis Hospital Dinkelscherben-Zusmarshausen und wird für die Sanierung des Spitals gespendet.