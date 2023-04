Dinkelscherben

Wie Josef Guggemos zum Retter des Dinkelscherber Seniorenheims wurde

Plus Ein Dinkelscherben ohne Spital wollte der 73-Jährige nicht akzeptieren. Über einen Mann, der sich an die Spitze einer Bewegung stellte und dafür die höchste Auszeichnung seiner Gemeinde erhält.

Von Philipp Kinne

Die Geschichte des Spitals in Dinkelscherben geht Jahrhunderte zurück. 1604 soll es gegründet worden sein. Das altehrwürdige Gebäude überstand Kriege, Krisen, Naturkatastrophen. Im November 2018 sollte die Geschichte ein Ende finden. Das Seniorenheim stand vor dem Aus. Eigentlich war es sogar schon beschlossene Sache. Die damaligen Betreiber sahen sich zu dem drastischen Schritt gezwungen, weil ihnen eine dringend notwendige Sanierung zu teuer war. Beispielloser Protest folgte, der weit über Dinkelscherben hinaus wahrgenommen wurde. Es gründete sich ein Verein, der sich den Erhalt des Spitals zum Ziel machte. An dessen Spitze: Josef Guggemos. Ein Mann, ohne den das Spital nicht mehr existieren würde, heißt es. Deshalb ist er nun Ehrenbürger der Gemeinde.

Josef Guggemos ist Ehrenbürger der Gemeinde Dinkelscherben

Es gibt da eine Anekdote über den 73-jährigen Dinkelscherber, die sein Engagement greifbar macht. Einen Tag, nachdem verkündet wurde, dass das Dinkelscherber Seniorenheim dichtmachen soll, trommelte Guggemos Unterstützer zusammen. Als einer der Anführer formte er den Protest und wendete sich an Unterstützer. Auch an den Abgeordneten Fabian Mehring ( Freie Wähler), der damals als einer der jüngsten Abgeordneten frisch in den Landtag gewählt worden war. Jeden Tag soll Guggemos in dessen Büro angerufen haben. Morgens, mittags, abends. Vom Büro des Abgeordneten wurde er am Telefon vertröstet. Ein Termin mit dem Abgeordneten sei so schnell nicht zu finden, hieß es. Mehring erzählt die Anekdote so: Irgendwie verschaffte sich Guggemos die Handynummer des Politikers. Er wisse ja, dass ein Abgeordneter wenig Zeit habe, erklärte Guggemos am Telefon. Aber auch Abgeordnete müssten doch zur Arbeit fahren. In Mehrings Fall: aus dem nördlichen Landkreis in den Landtag nach München. "Ich stelle mich an jeden Rastplatz an der Autobahn und warte da auf Sie", soll Guggemos gesagt haben. So kam es dann auch.

