Wie steht es um die Windräder bei Dinkelscherben?

Plus Im Wald bei Dinkelscherben soll ein Windpark entstehen. Inzwischen plant der Investor alles eine Nummer kleiner. Er hofft, dass die Anlagen nun genehmigt werden.

Woher kommt unsere Energie? Eine Frage, die angesichts explodierender Kosten aktueller denn je ist. Im Augsburger Land wird bislang nur ein kleiner Teil durch Windkraftanlagen gewonnen. Doch der Anteil soll wachsen. An der nördlichen Landkreisgrenze sind sechs neue Anlagen geplant. Und auch bei Dinkelscherben soll in einigen Jahren Energie aus Wind gewonnen werden. Dort hat ein Investor nun den entscheidenden Antrag auf vier etwa 250 Meter hohe Windräder gestellt. Wie geht es weiter?