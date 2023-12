Dinkelscherben

vor 42 Min.

Wie und wo werden Jüdinnen und Juden angefeindet?

Plus Ein Theaterprojekt sensibilisiert Dinkelscherber Schülerinnen und Schüler für Antisemitismus. Besonders die Anfeindungen jüdischer Fußballvereine gingen den Jugendlichen unter die Haut.

Artikel anhören Shape

Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Nahost-Konflikt ist das Thema Antisemitismus aktueller denn je - auch und gerade an deutschen Schulen. Um aufzuklären und die Jugendlichen zu sensibilisieren, hat die Familienstation Dinkelscherben gemeinsam mit dem Jungen Theater Augsburg eine Präventionsaktion gestartet, mit einer Theateraufführung und einem theaterpädagogischen Workshop. Veranstaltet wurde das Projekt in Kooperation mit den Sozialarbeiterinnen der Grund - und Mittelschule sowie der Helen-Keller-Schule Dinkelscherben und richtete sich an Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen.

Anfeindungen und Beschimpfungen

Zum Auftakt des Projekts führte das Junge Theater Augsburg sein mobiles Stück "Tacheles" in der gemeinsamen Turnhalle der beiden Schulen auf. In Szenen aus dem Alltag wurde darin auf Vorurteile aufmerksam gemacht. "Tacheles" zeigt einen Morgen nach einer langen WG-Nacht. Die jüdische Irina ist verschwunden. Ihre Freunde fragen sich, was passiert ist, denken über Irinas Erfahrungen nach und erkennen nach und nach, wie und wo sich Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden tagtäglich zeigt: in antisemitischen Rap-Texten, Anfeindungen jüdischer Fußballvereine und Beschimpfungen auf dem Schulhof. Bei der anschließenden Nachbesprechung zeigte sich: Besonders die Anfeindungen von Makabi-Fußballvereinen gingen den Dinkelscherber Schülern nahe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen