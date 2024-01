Wie zwei Österreicher im Augsburger Land eine neue Heimat fanden, die sie nie suchten

Von Jonathan Lyne - vor 32 Min. Artikel anhören Shape

Elfriede und Christian Kotnig wollten nie weg aus ihrer Heimat. In unserer Kochserie "Erzähl-Mahl" verraten sie, warum sie seit fast 40 Jahren hier leben.

„Mise en Place ist alles“, sagt Elfriede Kotnig, als sie und ihr Mann Christian unsere Redaktion in ihrer Wohnung in Dinkelscherben empfangen. Bitte was? „Mise en Place“, wiederholt sie. Der Begriff stammt aus der Gastronomie und bedeutet Vorbereitung. Die 76-Jährige hat wie ihr drei Jahre älterer Mann lange im Service gearbeitet, er stand zwischendurch einige Jahre in der Küche.

Und tatsächlich waren die beiden Österreicher schon fleißig. Es gibt steirisches Backhendl mit Salzkartoffeln, Wirsing und gemischtem Salat. Elfriede Kotnig hat bereits das Huhn zerlegt und die Haut abgezogen. Dann hat sie die Schenkel gesalzen und mit Mehl, Ei und Semmelbröseln paniert. Ihr Mann kümmert sich derweil um das Dessert: Topfen-Palatschinken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .