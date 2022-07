Polizei in Zusmarshausen sucht zwei flüchtige Autofahrer

In Dinkelscherben wird ein geparktes Auto angefahren und in Wollbach beschädigt ein Unbekannter einen Gartenzaun.

Ein geparktes Auto hat ein Unbekannter am Sonntag in Dinkelscherben angefahren. Der 27-jährige Halter hatte den grauen Seat um 13 Uhr in der Burggasse in Dinkelscherben vor der Hausnummer 17 abgestellt.

Als er gegen 20 Uhr zurückkehrte, bemerkte er einen Streifschaden am vorderen rechten Kotflügel. Die Höhe des Unfallschadens wird laut Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Ebenfalls aus dem Staub gemacht, hat sich ein weiterer Autofahrer in Wollbach. Hier wurde im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, ein Gartenzaun in der Gollenhoferstraße 20 beschädigt. Hinweise an die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)