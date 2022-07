Zapfpistole im Tankstutzen vergessen und losgefahren

Sehr eilig hatte es eine 78-jährige Autofahrerin, die in Dinkelscherben tanken wollte. Als das dort nicht klappte, fuhr sie mit der Zapfpistole im Tankstutzen zur nächsten Tankstelle weiter.

Es musste alles sehr schnell gehen bei einer 78-jährigen Autofahrerin, die am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr an der Tankstelle in Dinkelscherben tanken wollte. Weil der Tankautomat laut Polizei nicht funktionierte, die Frau jedoch dringend tanken musste und wusste, dass die Tankstelle in Zusmarshausen um 22 Uhr schließt, wollte sie schnell dort hinfahren.

In der Hektik hatte sie allerdings vergessen, dass sie die Zapfpistole bereits in den Tankstutzen gesteckt hatte und fuhr los. Die Zapfpistole riss dadurch vom Schlauch ab. Wie die Polizei berichtet, ergossen sich nach dem Vorfall nicht literweise Kraftstoff über die Tankstelle. Die Anlage ist so gut abgesichert, dass es zu keinem Austritt von Kraftstoff kam. (AZ)