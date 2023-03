Zeuginnen beobachten Unfallflucht auf Schulparkplatz Dinkelscherben

Zwei Frauen beobachten, wie ein Autofahrer rückwärts gegen ein geparktes Auto stößt. Er steigt aus, schaut sich den Schaden und fährt davon.

Zwei aufmerksame Frauen haben am Montag geholfen, eine Unfallflucht auf dem Parkplatz der Grund- und Mittelschule in Dinkelscherben aufzuklären. Sie beobachteten gegen 15.05 Uhr wie ein zunächst unbekannter Mann beim Rückwärtsausparken den Opel Zafira einer 45-jährigen Frau touchierte.

Anschließend stieg der Mann aus, besah sich den Schaden und entfernte sich dann einfach von der Unfallstelle. Die beiden Zeuginnen notierten sich jedoch das Kennzeichen und riefen die Polizei. Diese konnte den flüchtigen Fahrer auf der B300 in Richtung Gessertshausen anhalten. Der 39-Jährige gab laut Polizei an, er habe gemeint, eine Bodenwelle überfahren zu haben. Nachdem er auch am anderen Fahrzeug keinen Schaden feststellen konnte, sei er weitergefahren. Tatsächlich aber entstand an beiden Autos ein Unfallschaden in Höhe von rund 2500 Euro. (thia)