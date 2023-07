Zu spät gebremst: Auffahrunfall in Dinkelscherben

Eine Autofahrerin sieht am Mittwoch in Dinkelscherben zu spät, dass das Auto vor ihr anhält, und fährt auf. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Eine 47-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen in Dinkelscherben laut Polizei einen Auffahrunfall verursacht. Eine 63-jährige Autofahrerin vor ihr fuhr auf der Augsburger Straße gegen 8.30 Uhr an den rechten Fahrbahnrand, um anzuhalten. Die 47-jährige Frau hinter ihr bemerkte das zu spät und fuhr auf. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (jly)

