Zum 150. Geburtstag: Soldatenverein übergibt Gründungsunterlagen

Zum 150-jährigen Bestehen des Krieger- und Soldatenvereins Dinkelscherben übergab der Vorsitzende Gerhard Aumann in einer Feierstunde im Foyer des Rathausstadels die Gründungsakten des Vereins von 1875, mit Statuten und Mitgliederverzeichnis an das Gemeindearchiv, vertreten durch Archivarin Maria Kastner. Anwesend war auch das älteste Mitglied Karl Hinterstößer, der in Kürze seinen 100. Geburtstag feiern wird.

In seiner Ansprache erläuterte Aumann den Inhalt der Akten und brachte diesen in historischen Zusammenhang mit den damaligen politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Bürgermeister Edgar Kalb bedankte sich für die Aktivität des nach dem Schützenverein zweitältesten Vereins im Markt und verband dies mit dem Wunsch für ein weiteres gedeihliches Wirken. Kastner wünschte sich, dass weitere Vereine un Einrichtungen diesem Beispiel folgen. (AZ)