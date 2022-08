Zum Ende des Schuljahres wird es in Dinkelscherben musikalisch

An der Dinkelscherber Montessori Schule gibt es zum Abschluss des Schuljahres ein Konzert im Schulgarten. Bei den Kindern kommt das gut an.

Unter freiem Himmel erlebten die Kinder der Montessori Schule Dinkelscherben zum Abschluss eine Schulstunde der ganz besonderen Art. Zu Gast waren die beiden Musikerinnen Angela Rossel (Violine) und Ruth Maria Rossel (Violoncello).

Mit Kompositionen von heiter bis melancholisch von getragen bis virtuos wurden alle Facetten der Gefühlswelt ausgelotet. Zu hören waren Stücke von Bach, Mozart, Poliakin bis hin zur Filmmusik und Tango. Kopfkino zwischen den Stücken erzählten die Kinder von ihren Höreindrücken. Die Musik wirkte mal beruhigend, mal freudig auf die SchülerInnen, mal dachten die Kinder an Farben, mal erinnerten sie sich an ihre Haustiere. So entstand ein Dialog im sommerlichen Schulgarten. Nach langem Applaus verabschiedete sich das Streicherduo mit einer schwungvollen Zugabe von Henry Mancin. (AZ)