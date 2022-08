Polizei Zusmarshausen stoppt betrunkene Autofahrer

Ein Opel-Fahrer fährt bei Dinkelscherben in Schlangenlinien und eine Mercedes-Fahrerin in Zusmarshausen fällt durch starken Alkoholgeruch auf.

Zwei betrunkene Autofahrer hat die Polizei am Dienstag aus dem Verkehr ziehen können. In Dinkelscherben war ein 53-Jähriger durch seine Fahrweise aufgefallen, in Zusmarshausen geriet eine 52-Jährige in eine allgemeine Verkehrskontrolle.

Dass etwas mit diesem Opel-Fahrer nicht stimmen kann, war der Polizei schnell klar. Der 53-Jährige war auf der Kreisstraße von Mödishofen in Richtung Häder trotz der erlaubten 100 Stundenkilometer nur mit Tempo 60 in Schlangenlinien unterwegs. Eine Streife hielt ihn daraufhin an und fragte, ob er etwas getrunken habe. Obwohl er einen Alkoholkonsum verneinte, ergab ein durchgeführter Test laut Polizei einen Wert von knapp 2,5 Promille. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt erstattet.

52-Jährige gerät mit knapp einem Promille in die Kontrolle

Deutlichen Alkoholgeruch nahmen die Beamten auch bei der Kontrolle einer 52-jährigen Mercedes-Fahrerin wahr, die am gleichen Tag um 8.25 Uhr am Marktplatz in Zusmarshausen gestoppt wurde. Hier zeigte das Ergebnis eines Tests einen Wert von knapp einem Promille an. Auch die 52-Jährige bekommt eine Bußgeldanzeige und ein Fahrverbot. (thia)