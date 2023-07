Über eine halbe Million Euro Spenden für Seniorenheime gesammelt

Bei der Jahresversammlung des Fördervereins Bündnis Hospital Dinkelscherben-Zusmarshausen wird berichtet: Mittlerweile wurden schon mehr als 555.000 Euro Spenden überwiesen.

Das Engagement der Mitglieder und Unterstützer des Fördervereins Bündnis Hospital Dinkelscherben-Zusmarshausen ist groß. Das wurde deutlich, als bei der jüngsten Jahreshauptversammlung mehr als 100 Interessierte kamen. Dabei gab es auch Neuwahlen.

In seinem Grußwort und seinem Jahresbericht bedankte sich der erste Vorstand Josef Guggemos bei allen Anwesenden, den 1665 Mitgliedern des Fördervereins, allen Unterstützern und den Mitarbeitenden beider Häuser. Guggemos berichtete von den vielen Umbaumaßnahmen der Einrichtungen. Etwa von der Neugestaltung der beiden Innenhöfe oder der aufwendigen Sanierung des alten Gebäudes in Dinkelscherben. Auch der Vorstand der Hospitalstiftung, Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb, lobte die Unterstützungs- und Arbeitsleistungen aller Helfer des Fördervereins für beide Häuser. Der Förderverein hat seit 2019 mittlerweile schon über 555.000 € Spendengelder an die Hospitalstiftung überwiesen, wurde berichtet.

Schließlich wurden sämtliche Mitglieder des Vorstands von den 82 wahlberechtigten einstimmig gewählt. Das Ergebnis: Erster Vorsitzender ist Josef Guggemos, zweiter Vorsitzender ist Robert Steppich und Michael Maier ist dritter Vorsitzender. (AZ)