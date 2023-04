Zwei Kleintransporter stoßen in Dinkelscherben die Außenspiegel aneinander

An einer engen Stelle stoßen zwei Kleintransporter aneinander - eines davon war ein Postauto.

Am Freitag war ein 50-jähriger Fahrer gegen 9.40 Uhr mit seinem Kleintransporter in der Ustersbacher Straße in Dinkelscherben in Richtung Ustersbach unterwegs. An der Fahrbahnverengung kurz nach einer Einmündung kam dem Mann laut Polizeibericht ein Kleintransporter der Deutschen Post, geführt von einer 39-jährigen Frau, entgegen. Beide Fahrzeuge stießen im Begegnungsverkehr mit den Außenspiegeln zusammen. Hierbei wurde lediglich der Außenspiegel des Postautos beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf nur ca. 50 Euro, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)