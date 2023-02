Zwei Männer übersehen sich beim Ausparken in Dinkelscherben

Ein 30-Jähriger und ein 69-Jähriger wollen in Dinkelscherben zur gleichen Zeit rückwärts ausparken. Dabei übersieht der eine den anderen.

Genau den gleichen Fehler haben zwei Autofahrer am Dienstag in Dinkelscherben gemacht. Der 30-Jährige und der 69-Jährige wollten gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ustersbacher Straße in Dinkelscherben rückwärts ausparken.

Beide schauten jedoch laut Polizei nicht nach hinten und stießen mit dem Heck ihrer Wagen zusammen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (thia)