Zwei Wohnungsschlösser in Dinkelscherben verklebt

Von einem schlechten Scherz mit Kleber in Dinkelscherben berichtet die Polizei Zusmarshausen. Sie sucht auch Zeugen.

Schlechter Scherz in Dinkelscherben: Am Samstag, 22. Januar, wurden laut Polizei in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr in einem Gebäude in der Bahnhofstraße in Dinkelscherben an zwei Wohnungstüren die Schlösser verklebt.

In einem Fall konnte der Bewohner die Türe nicht mehr aufschließen und musste sie gewaltsam öffnen. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08291/1890-0. (kar)

