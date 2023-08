Zwischen Toskana und Reischenau: Finissage im Heimatmuseum

40 Ölbilder des Künstlers Diego Manigrasso sind momentan im Heimatmuseum in Dinkelscherben zu sehen. Bald endet die Ausstellung.

Der Heimatverein Reischenau durfte ein Viertel Jahr mit 40 Ölbildern einen Einblick geben in das Schaffen des italienischen Künstlers Diego Manigrasso. Nach einer fulminanten Vernissage mit Livemusik und Publikum, war die Ausstellung an jedem Sonntag und am Dinkelfest geöffnet.

Ausstellung im Heimatmuseum in Dinkelscherben

„Es gab kontroverse, aber überwiegend positive Diskussionen über und mit dem Künstler und seinem Werk“, resümiert Georg Aumann, der die Ausstellung im Heimatverein mit organisierte. Ein Teil der Bilder haben inzwischen auch eine Käuferin oder einen Käufer gefunden und wahrscheinlich werde man entsprechend das Oeuvre so nicht mehr zu sehen bekommen, meint er. Deshalb, und weil ein Besuch im Heimatmuseum immer lohnt, gibt es jetzt nochmal Möglichkeiten, die Werkschau im Ganzen zu sehen.

Das Museum ist am 3. September und zum Marktsonntag am 10. September zu den üblichen Zeiten geöffnet. Außerdem findet am 23. September um 17 Uhr die Finissage im Beisein des Künstlers statt.

Über den Künstler Diego J. M. Manigrasso

Diego J. M. Manigrasso wurde in Castel del Piano, einem kleinen Ort in der Toskana an den Hängen des Monte Amiata geboren. Im Sommer 1995 zog er mit seiner Familie nach Deutschland. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Augsburg ließ sich die Familie dann in Dinkelscherben nieder. 2007 verbrachte er nach der Schule zwei Jahre in Rom. In dieser Zeit beschäftigte er sich hauptsächlich mit StreetArt und trat in Kontakt mit verschiedenen Straßenkünstlern, mit denen er sich regelmäßig austauschte. Zurück in Deutschland wandte er sich wieder intensiver der Malerei zu.

Nach 27 Jahren in Dinkelscherben lebt er heute in Porto Ercole, unweit von seinem Geburtsort, an der Küste der Maremma. Dort geht er seiner Passion für Kunst und der ständigen Suche nach neuen Ausdrucksformen nach. (mick)

Infos zu den Werken gibt es unter: www.diegomanigrasso.com.