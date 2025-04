„Treffpunkt der Region“ - So erinnert sich ein Horgauer an die Disco Old Man

„Jeder kannte jeden, es war der Treffpunkt der gesamten Region.“ Wenn Kurt Neidlinger über die Disco Old Man spricht, wird er wehmütig. Seit Kurzem ist die Diskothek endgültig Geschichte, das Gebäude am Bahnhofplatz wurde abgerissen. Der Horgauer erinnert sich nur allzu gerne an die wilden Abende in der Dinkelscherbener Diskothek, die Mitte der 2000er Jahre die Türen schloss. Dank einer Autopanne lernte er im „Oldie“, wie alle den laden nannten, einen seiner besten Freunde kennen.

Im Old Man in Dinkelscherben kamen früher alle zusammen. Foto: Kurt Neidlinger (Archivbild)

„Mein Auto ist nachts nicht mehr angesprungen. Der Kellner war gelernter Kfz-Mechaniker und hat nachts um 4 Uhr mein Auto repariert. Seitdem sind wir gute Freunde“, so Neidlinger, der hinzufügt. „Dabei habe ich ihn vorher gar nicht gemocht.“ Neidlinger, der in Rommelsried aufgewachsen ist, könnte stundenlang über das Old Man erzählen. Mit 16 Jahren stand er erstmals in der Diskothek. „Um 0 Uhr kam manchmal die Polizei und hat kontrolliert. Ich hatte damals schon einen Bart und dürfte länger bleiben, das war natürlich ein Highlight.“ Der Bart des 55-Jährigen ist heute länger und grauer.

Wenn Neidlinger, der mittlerweile in Horgau wohnt, an das Old Man denkt, kommen ihn Tanzabende, aber auch Hypnoseshows in den Sinn. „Die haben sich etwas ein fallen lassen. Am schönsten war einfach das miteinander. Wir waren von Freitag bis Sonntagnacht da.“ An die Hypnoseshows erinnert er sich noch genau. „Einer sollte eine Brille aussetzen und dann alle nackt sehen. In seinem Kopf waren dann auf einmal alle nackt, herrlich.“ Auch an die Pizzeria nebenan erinnert er sich. „Der Koch war aus Neapel. Wenn die Napoli-Fußballer verloren haben, hat er seinen Fernsehen herumgeworfen.“

Old Man: Haben Sie Erinnerungen an die Diskothek in Dinkelscherben?

An großen Stress kann sich Neidlinger nicht erinnern. „Das war ganz anders als heute. Ein Messer hatte niemand dabei und wenn mal etwas war, dann war das schnell wieder erledigt.“ Das Old Man fungierte auch als Partnerbörse. „Viele Ehen sind dort entstanden“, weiß der Dinkelscherbener Bürgermeister Edgar Kalb, der seine Frau einst dort kennenlernte. Das kann auch Neidlinger bestätigen. „Mein bester Freund hat dort seine Frau kennengelernt und ich meine erste Freundin. Es war halt auch eine Partnerbörse, wo sonst hat man Leute kennenlernen können.“

Kurt Neidlinger erinnert sich wehmütig an die Diskothek Old Man in Dinkelscherben. Foto: Sebastian Richly

Der Berufskraftfahrer bedauert, dass es heute keine Diskotheken mehr in der Region gibt. „Das ist echt schade. Ich würde es mir wünschen und würde auch heutzutage noch das ein oder andere Mal ins Old Man gehen. Das wäre sicher lustig.“ Dann würde er sich wieder mit seinen Freunden in der Nähe des DJ-Pultes niederlassen, tanzen und feiern, so wie in den guten alten Zeiten. Damals war Neidlinger mit seiner Klicke unterwegs, meist waren sie mit 15 Leuten unterwegs.

Geht es Ihnen wie Kurt Neidlinger? Dann schicken Sie uns Ihre besten Bilder aus dem Old Man in Dinkelscherben, die wir dann gesondert veröffentlichen. Schicken Sie uns Ihre Beweisfotos per Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de.