Abgerissen: Legendäre Disco Old Man ist Geschichte - schicken Sie uns Ihre Erinnerungen

Nun sind auch die letzten Wände des Old Man in Dinkelscherben abgerissen. Die legendäre Disco ist somit endgültig Geschichte. Schon seit Mitte der 2000er wird dort nicht mehr getanzt. Die Firma Steiner aus Gessertshausen hatte rund eine Woche lang das Gebäude am Bahnhofsplatz abgerissen. In den 70er und 80er Jahren war das Old man der ultimative Treffpunkt.

Das Old Man soll einem Kita-Zentrum Platz machen. Zwei Kindergartengruppen mit insgesamt 50 Kindern sowie eine Kinderkrippe mit Platz für 24 Kinder könnten dort untergebracht werden. Ursprünglich war geplant, auf dem Gelände eine Wirtschaft samt Gästezimmern und Wohnungen zu errichten sowie einen Festsaal, genau dort, wo früher das Old Man war. Rund fünf Millionen Euro hätte das die Gemeinde gekostet. Das Projekt wurde aber fallen gelassen.

