Fröhliches Miteinander beim Pfarrfest in Döpshofen

Bei strahlendem Sommerwetter feierte die Pfarrei Döpshofen Mitte Juli ihr traditionelles Pfarrfest im malerischen Pfarrgarten. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Döpshofen, der umliegenden Region und der gesamten Pfarreiengemeinschaft Dietkirch waren der Einladung gefolgt. Im Rahmen des Gottesdienstes wurden drei verdiente Ehrenamtler besonders geehrt: Helma Mögele für über 25 Jahre stellvertretenden Mesnerdienst und Beauftragte für den Blumenschmuck in der Kirche, Anton Mögele für 36 Jahre treue Dienste in der Kirchenverwaltung und Johann Mögele für 54 Jahre treue Dienste in der Kirchenverwaltung, davon seit 1979 und bis Januar 2025 als Kirchenpfleger in der Pfarrei St. Martin in Döpshofen.

Goldenes Ulrichskreuz für Johann Mögele

Alle drei Geehrten erhielten als Dank von der Pfarrgemeinde jeweils einen Gutschein und eine Urkunde von der Diözese Augsburg. Der langjährige Kirchenpfleger Johann Mögele konnte sogar mit dem goldenen Ulrichskreuz, der höchsten Auszeichnung in der Diözese Augsburg, geehrt werden. Den musikalischen Rahmen bildeten die D’Schwarzachtaler unter der Leitung von Annette Keller, die mit ihrer schwungvollen Blasmusik für beste Stimmung sorgten. Nach dem gemeinsamen Mittagessen konnten sich die Besucherinnen und Besucher auf ein reichhaltiges Kuchenbuffet freuen – liebevoll gebacken von engagierten Konditorinnen aus Döpshofen und der Umgebung.

Tombola und Sportparcours

Ein weiteres Highlight war die beliebte Tombola, die seit vielen Jahren fester Bestandteil des Pfarrfests ist. Die Lose wurden von den Ministranten verkauft, die Organisation lag wie gewohnt in den bewährten Händen von Elfriede Spengler. Dank zahlreicher Sachspenden lokaler Unterstützerinnen und Unterstützer konnte sich die Tombola auch in diesem Jahr über eine Vielzahl attraktiver Preise freuen. Kinder und Jugendliche konnten sich in der Hüpfburg vergnügen oder sich an einem Sportparcours versuchen.

